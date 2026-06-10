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Diaľnica D2 je v úseku desiateho kilometra smerom na ČR neprejazdná
Policajti vykonávajú odklon na obchádzkovú trasu po ceste I/2 smer Moravský Svätý Ján.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 10. júna (TASR) - Z dôvodu technickej poruchy na nákladnom vozidle je diaľnica D2 smerom na Českú republiku v úseku desiateho kilometra neďaleko odpočívadla Sekule neprejazdná. Policajti vykonávajú odklon na obchádzkovú trasu po ceste I/2 smer Moravský Svätý Ján. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Vodičov polícia žiada, aby sa riadili jej pokynmi.
Vodičov polícia žiada, aby sa riadili jej pokynmi.