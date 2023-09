KOLÍZIA VOZIDLA S PRÍVESOM: Diaľnica D2 smerom do Malaciek je uzavretá

Bratislava 8. septembra (TASR) - Diaľnica D2 smerom z Bratislavy do Malaciek je uzavretá. Dôvodom je dopravná nehoda vozidla s prívesom. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.



Priblížila, že z doposiaľ nezistených príčin došlo na kilometri 45,5 smerom do Malaciek ku kolízii vozidla s prívesom. "Z tohto dôvodu je realizovaný odklon premávky na Stupavu," podotkla polícia.



Vyzvala vodičov, aby sa riadili pokynmi a v uvedenom úseku jazdili opatrne. "Pokiaľ je to možné, aby sa danému úseku úplne vyhli," dodala.