Diaľnica D2 v smere do Bratislavy je neprejazdná, havaroval kamión

Bratislava 29. apríla (TASR) - Diaľnica D2 v smere do Bratislavy je v úseku od odpočívadla Sekule neprejazdná. Kamión tam prerazil stredové zvodidlá a dostal sa do protismeru. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.



"Dopravní policajti usmerňujú dopravu a odkláňajú vozidlá smerom na Kúty," informuje polícia, ktorá odhaduje dobu dopravného obmedzenia na približne tri hodiny.



Komplikácia je aj v smere do Českej republiky, sprejazdnený v tomto jazdnom páse je len jeden pruh. Podľa informácií Zelenej vlny RTVS i Stella centra sa pri odpočívadle zrazili dve osobné autá.



Polícia vyzýva vodičov, aby v danom úseku zvýšili opatrnosť a aby sa riadili pokynmi polície. V prípade, že je to možné, polícia radí sa danému úseku vyhnúť a využiť alternatívnu trasu.