Diaľnica D2 v smere z Bratislavy do ČR je s miernym zdržaním prejazdná

Bratislava 17. októbra (TASR) - Diaľnica D2 v smere od Bratislavy do Českej republiky je už prejazdná. Treba rátať s miernym zdržaním. Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavská krajská polícia. V úseku odstraňovali dve vážne dopravné nehody, preto bol úsek od Malaciek a neskôr už od zjazdu na Lozorno uzavretý.



"V čase okolo 19.00 h boli oba odklony z diaľnice D2 na zjazd Lozorno a Malacky opätovne obnovené a premávka na uvedenej diaľnici v smere od Bratislavy do Českej republiky s miernym zdržaním prejazdná," napísali policajti.



Na mieste zasahovali počas dňa všetky záchranné zložky. Privolaný bol vrtuľník so zdravotnou pomocou.