VÁŽNA NEHODA: Diaľnica D2 v smere z Malaciek do ČR je neprejazdná
Podľa doposiaľ zistených informácií tu prišlo k prevráteniu kamióna, pričom 48-ročný vodič kamiónu bol prevezený so zraneniami do jednej z bratislavských nemocníc.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 19. augusta (TASR) - Diaľnica D2 na 8 km v smere z Malaciek do Českej republiky je pre utorkovú nehodu kamióna neprejazdná. Odklon je vykonávaný na zjazd Malacky smer Kúty po ceste I/2. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Podľa doposiaľ zistených informácií tu prišlo k prevráteniu kamióna, pričom 48-ročný vodič kamiónu bol prevezený so zraneniami do jednej z bratislavských nemocníc,“ priblížila hovorkyňa s tým, že nehoda sa stala krátko po 10.00 h. Ako dodala, diaľnica bude uzavretá predbežne do 14.30 h.
Polícia vodičov žiada o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde obchádzkovou trasou a rešpektovanie pokynov policajtov.
