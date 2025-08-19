Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. august 2025Meniny má Lýdia
< sekcia Regióny

VÁŽNA NEHODA: Diaľnica D2 v smere z Malaciek do ČR je neprejazdná

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Podľa doposiaľ zistených informácií tu prišlo k prevráteniu kamióna, pričom 48-ročný vodič kamiónu bol prevezený so zraneniami do jednej z bratislavských nemocníc.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. augusta (TASR) - Diaľnica D2 na 8 km v smere z Malaciek do Českej republiky je pre utorkovú nehodu kamióna neprejazdná. Odklon je vykonávaný na zjazd Malacky smer Kúty po ceste I/2. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

Podľa doposiaľ zistených informácií tu prišlo k prevráteniu kamióna, pričom 48-ročný vodič kamiónu bol prevezený so zraneniami do jednej z bratislavských nemocníc,“ priblížila hovorkyňa s tým, že nehoda sa stala krátko po 10.00 h. Ako dodala, diaľnica bude uzavretá predbežne do 14.30 h.

Polícia vodičov žiada o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde obchádzkovou trasou a rešpektovanie pokynov policajtov.

.

Neprehliadnite

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?