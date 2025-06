Diaľnica z Košíc do Prešova je po nehode kamiónov uzavretá

Košice 26. júna (TASR) - Diaľnica z Košíc do Prešova je aktuálne uzavretá pre nehodu. Ako informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti, v smere z Košíc do Prešova zasahujú pri dopravnej nehode dvoch kamiónov hasiči z Košického a Prešovského kraja.



Ako upresňuje Zelená vlna STVR na sociálnej sieti, na diaľnici za Lemešanmi smerom na Prešov narazil kamión do cestárskeho vozíka, úsek je aktuálne uzavretý a neprejazdný.