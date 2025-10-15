< sekcia Regióny
Diaľničiari: Cez víkend bude tunel Sitina v noci uzavretý
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Počas nadchádzajúceho víkendu bude uzavretý bratislavský tunel Sitina. Obmedzenie potrvá vždy od 22.00 h do rána nasledujúceho dňa. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Tunel Sitina bude uzavretý iba na noc, a to z piatka (17. 10.) na sobotu (18. 10.), a tiež zo soboty na nedeľu (19. 10.). Doprava bude počas uzávery vedená cez mestské komunikácie,“ priblížili. Uviedli, že NDS pokračuje v pravidelnom servise diaľničných tunelov.
