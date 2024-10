Diaľničiari dali do užívania most pri Košiciach nad budúcou cestou R2

Košice 23. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v stredu ráno odovzdala do užívania most nad budúcou rýchlostnou cestou R2 medzi košickou mestskou časťou Krásna a obcou Nižná Hutka. "Mostný objekt nahradí dočasné riešenie, na ktoré bola doprava presmerovaná pre výstavbu R2," informovala spoločnosť.



Do užívania tak odovzdali jeden z prvých významnejších stavebných objektov v rámci výstavby úseku Košice, Šaca - Košické Oľšany, II. etapa. Nový most s prístupovou komunikáciou v dĺžke 639 metrov je na ceste druhej triedy. Jeho realizácia bola nevyhnutná pre samotnú výstavbu rýchlostnej cesty R2, ktorá sa s pôvodnou cestou križovala.



"Ide o dvojpoľový most s dĺžkou 65,76 metra a šírkou 17,50 metra. Samotná šírka vozovky medzi obrubami predstavuje 13 metrov. Náklady na výstavbu mostného objektu predstavovali takmer 1,5 milióna eur," uviedla NDS.



Nové stavebné objekty zároveň umožnia pokračovať vo výstavbe ďalšej etapy košického obchvatu. Výstavba úseku sa začala v roku 2022, zahŕňa 13 mostov a tri križovatky. Dokončený by mal byť na budúci rok s napojením na úsek diaľnice D1 Budimír - Bidovce.