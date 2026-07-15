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Diaľničiari dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Diaľničiari v oboch tunelových rúrach tunela Považský Chlmec zdrsnili povrch vozovky, čím zlepšili jej protišmykové vlastnosti.

Autor TASR
Žilina 15. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v uplynulých dňoch dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec na diaľnici D3, ktoré si vyžiadali niekoľkodňové uzávery. TASR o tom informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.

Diaľničiari v oboch tunelových rúrach tunela Považský Chlmec zdrsnili povrch vozovky, čím zlepšili jej protišmykové vlastnosti. „Výsledok vodiči pocítia najmä pri mokrej vozovke a zhoršených poveternostných podmienkach. Súčasťou prác bola aj obnova tesnenia škár v betónovej vozovke. Tesnenie zabraňuje prenikaniu vody a nečistôt do vozovky, pomáha predchádzať jej ďalšiemu poškodeniu a prispieva k predĺženiu jej životnosti,“ uviedli diaľničiari.

Doplnili, že práce ukončili aj na moste na vetve diaľničnej križovatky v Dolnom Hričove, kde vymieňali poškodené mostné závery. „Nové závery prinášajú plynulejší a tichší prejazd mostom a zároveň pomáhajú chrániť mostnú konštrukciu,“ dodala NDS.
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