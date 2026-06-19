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Diaľničiari dokončila úpravu vozovky na diaľnici D1 pri Martine
Diaľničiari upravili povrch diaľnice na celej šírke pravej strany úseku D1 Dubná Skala - Turany.
Autor TASR
Martin 19. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila úpravu vozovky na viacerých úsekoch diaľnice D1 pri Martine. Ako informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS, komfortnejšia a bezpečnejšia jazda čaká motoristov na zhruba siedmich kilometroch diaľnice.
Diaľničiari upravili povrch diaľnice na celej šírke pravej strany úseku D1 Dubná Skala - Turany. „V lokalitách Lipovec a Sučany sme vykonali lokálne opravy vozovky. Na úseku pred Turanmi až po samotnú križovatku Turany sa upravila vozovka novým mikrokobercom,“ uviedla NDS.
Prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa upozornil, že práce sa podarilo dokončiť ešte pred začiatkom letnej sezóny. „Motoristov pri Lipovci, Sučanoch či pri Turanoch už aktuálne nečakajú žiadne výrazné plánované dopravné obmedzenia. Najbližšie dni sa tu bude vykonávať už len nanášanie vodorovného dopravného značenia, čo však nemá významný vplyv na plynulosť premávky,“ dodal Droppa.
Diaľničiari upravili povrch diaľnice na celej šírke pravej strany úseku D1 Dubná Skala - Turany. „V lokalitách Lipovec a Sučany sme vykonali lokálne opravy vozovky. Na úseku pred Turanmi až po samotnú križovatku Turany sa upravila vozovka novým mikrokobercom,“ uviedla NDS.
Prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa upozornil, že práce sa podarilo dokončiť ešte pred začiatkom letnej sezóny. „Motoristov pri Lipovci, Sučanoch či pri Turanoch už aktuálne nečakajú žiadne výrazné plánované dopravné obmedzenia. Najbližšie dni sa tu bude vykonávať už len nanášanie vodorovného dopravného značenia, čo však nemá významný vplyv na plynulosť premávky,“ dodal Droppa.