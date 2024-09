Diaľničiari investujú tri milióny eur do opravy mosta Podtureň

Podtureň 14. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) investuje viac ako tri milióny eur do opravy odvodenia mosta Podtureň na liptovskej časti diaľnice D1. Prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa informoval, že obnova je nevyhnutná pre zaistenie bezpečnosti dopravy.



"Navyše, ak by sme včas nezabezpečili opravu, staré odvodnenie by mohlo spôsobiť vážnejšie poškodenie mosta. Oprava by následne bola náročnejšia po finančnej aj technickej stránke," povedal Droppa s tým, že práce spustia v pondelok (16. 9.) ráno.



Začiatok opráv diaľničiari naplánovali tak, aby nezasiahli dovolenkové obdobie. Vtedy je úsek D1 využívaný v maximálnej miere aj domácimi a zahraničnými turistami. "Všetky naše plánované opravy nastavujeme tak, aby sa čo najmenej podpísali na plynulosti dopravy," skonštatoval Droppa.



Počas prvej fázy, ktorá sa začína na budúci pondelok, NDS opraví pravý jazdný pás, teda pravý most v smere z Liptovského Jána. Najprv sa začnú práce na ľavom jazdnom pruhu a doprava bude vedená v pravom jazdnom pruhu. Následne sa práce presunú na pravý jazdný pruh a doprava bude vedená po už opravenom ľavom jazdnom pruhu. Práce na ľavej strane mosta sú plánované na rok 2025.