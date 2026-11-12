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Diaľničiari opravia vonkajší jazdný pruh D1 za križovatkou Bernolákovo
NDS uviedla, že v tomto roku zlepšila stav viac ako 150 kilometrov vozoviek a 90 mostov diaľničnej infraštruktúry na celom Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opraví ďalšiu časť diaľnice D1 za Bratislavou. V piatok (13. 11.) vo večerných hodinách začne s opravou jedného kilometra vonkajšieho jazdného pruhu za križovatkou Bernolákovo v smere na Žilinu. Pracovať sa bude počas víkendu (14. - 15. 11.) vrátane noci. TASR o tom informovala mediálna komunikácia NDS.
NDS pomaly ukončuje tohtoročnú sezónu opráv slovenských diaľnic a rýchlostných ciest. „No ešte v týchto dňoch plánuje zrealizovať mimoriadne potrebnú opravu vonkajšieho jazdného pruhu na približne kilometrovom úseku D1 (km 22,000 - 23,000) výlučne v smere na Žilinu. Opravy sa začnú v piatok o 20.00 h, teda po dopravnej špičke z Bratislavy. Práce sa skončia v pondelok (16. 11.) v ranných hodinách,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS. V smere do Bratislavy ostáva doprava nezmenená.
Za dva víkendové dni diaľničiari odfrézujú 18 centimetrov pôvodnej vozovky a položia tri nové asfaltové vrstvy. Nový asfaltový koberec na tomto vyťaženom úseku podľa diaľničiarov zvýši dopravný komfort a bezpečnosť motoristov. Práce budú prebiehať výlučne na vonkajšom jazdnom pruhu v smere na Žilinu, ktorý je najviac vyťažený nákladnou dopravou. Počas prác bude doprava vedená v dvoch voľných jazdných pruhoch, teda v strednom a ľavom. Diaľničiari apelujú na motoristov, aby sledovali dopravné značenie.
NDS uviedla, že v tomto roku zlepšila stav viac ako 150 kilometrov vozoviek a 90 mostov diaľničnej infraštruktúry na celom Slovensku.
NDS pomaly ukončuje tohtoročnú sezónu opráv slovenských diaľnic a rýchlostných ciest. „No ešte v týchto dňoch plánuje zrealizovať mimoriadne potrebnú opravu vonkajšieho jazdného pruhu na približne kilometrovom úseku D1 (km 22,000 - 23,000) výlučne v smere na Žilinu. Opravy sa začnú v piatok o 20.00 h, teda po dopravnej špičke z Bratislavy. Práce sa skončia v pondelok (16. 11.) v ranných hodinách,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS. V smere do Bratislavy ostáva doprava nezmenená.
Za dva víkendové dni diaľničiari odfrézujú 18 centimetrov pôvodnej vozovky a položia tri nové asfaltové vrstvy. Nový asfaltový koberec na tomto vyťaženom úseku podľa diaľničiarov zvýši dopravný komfort a bezpečnosť motoristov. Práce budú prebiehať výlučne na vonkajšom jazdnom pruhu v smere na Žilinu, ktorý je najviac vyťažený nákladnou dopravou. Počas prác bude doprava vedená v dvoch voľných jazdných pruhoch, teda v strednom a ľavom. Diaľničiari apelujú na motoristov, aby sledovali dopravné značenie.
NDS uviedla, že v tomto roku zlepšila stav viac ako 150 kilometrov vozoviek a 90 mostov diaľničnej infraštruktúry na celom Slovensku.