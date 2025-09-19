Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Diaľničiari opravili vozovku na diaľnici D1 za Beckovom

Ilustračná fotka. Foto: TASR - František Iván

Doprava v úseku je tak už bez obmedzení.

Autor TASR
Beckov 19. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila opravu vozovky na moste nad inundačným územím na diaľnici D1 za obcou Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom. Doprava v úseku je tak už bez obmedzení. TASR o tom v piatok informovala mediálna komunikácia NDS.

„Most nad inundačným územím sa nachádza za obcou Beckov a vedie ponad územie, ktoré slúži ako prevencia pred povodňami pri zvýšenej hladine rieky Váh,“ priblížila NDS.

Diaľničiari v rámci údržby opravili asfaltový kryt v ľavom jazdnom páse, konkrétne v rýchlom jazdnom pruhu. Opravu zabezpečovali od utorka (16. 9.) do piatka. V súčasnosti je tak už obnovený štandardný režim dopravy.

Opravy vozovky sú podľa NDS nevyhnutné pre udržanie bezpečnosti a plynulosti dopravy. Pravidelná údržba zároveň predlžuje životnosť ciest a zvyšuje komfort jazdy. „Pravidelná údržba cestnej infraštruktúry je pre nás prioritou. Aj menšie opravy, ako je obnova povrchu vozovky, významne prispievajú k bezpečnosti a komfortu vodičov,“ uzavrel podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
