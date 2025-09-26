< sekcia Regióny
Diaľničiari po výstavbe opravujú lokálne cesty pri Košiciach
Autor TASR
Košice 26. septembra (TASR) - Diaľničiari opravia lokálne komunikácie, ktoré boli intenzívne využívané počas výstavby 14 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty pri Košiciach. TASR o tom informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
V týchto dňoch prebiehajú lokálne opravné práce medzi Šacou a Malou Idou. Od konca mesiaca budú zhruba dva týždne opravovať cestu III. triedy medzi Sadmi nad Torysou a Ďurkovom. Menšie lokálne opravy zrealizujú aj v Šebastovciach. „NDS robí všetko pre to, aby opravné práce mali čo najmenší efekt na živú premávku,“ uviedli diaľničiari.
Investičný riaditeľ NDS Július Mihálik pripomenul, že výstavbu akejkoľvek cesty spravidla sprevádza aj mierny diskomfort z prejazdu stavebných mechanizmov. „Logistika sa však nezaobíde bez toho, aby tieto mechanizmy využívali aj miestne cesty. Preto je našou povinnosťou dať ich hneď po výstavbe do pôvodného stavu,“ dodal.
Úsek rýchlostnej cesty Košice, Šaca - Košické Oľšany, II. úsek je motoristom plne k dispozícii od stredy (24. 9.), a to bez potreby diaľničnej známky.
