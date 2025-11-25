< sekcia Regióny
Diaľničiari: Počas víkendu sa uskutoční uzávera D2 pri Bratislave
Uzávera sa začne v sobotu o 22.00 h, pričom sa skončí v nedeľu v skorých ranných hodinách.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Najbližší víkend sa uskutoční posledná tohtoročná uzávera diaľnice medzi tunelom Sitina a križovatkou Bory na diaľnici D2. V noci zo soboty (29. 11.) na nedeľu (30. 11.) budú montovať niekoľkotonové portály cez celú šírku diaľnice. Informovali o tom z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS)
„Celkovo sa bude inštalovať dvojica niekoľkotonových oceľových portálov, každý z nich má približne 17 ton, a budú sa montovať ponad celú šírku diaľnice D2, preto je nevyhnutné použiť aj ťažké mechanizmy. Na zaistenie bezpečnosti je tak nevyhnutné na niekoľko hodín uzavrieť diaľnicu v oboch smeroch,“ podotkol Július Mihálik, investičný riaditeľ NDS.
Uzávera sa začne v sobotu o 22.00 h, pričom sa skončí v nedeľu v skorých ranných hodinách. V smere na Brno bude počas uzávery možné zísť z diaľnice za tunelom Sitina pri čerpacej stanici a využiť výjazd na Lamačskú ulicu - Záhorská Bystrica. V smere na Bratislavu vodiči zídu v križovatke Lamač (Diamant), budú pokračovať cez Lamač a na D2 sa opäť napoja na výjazde z Ulice Janka Alexyho.
Po víkendovej uzávere sa modernizácia D2 pre túto stavebnú sezónu ukončí. Práce sa opäť rozbehnú v budúcom roku. „Práce sa presunú na stredný deliaci pás diaľnice,“ dodal Mihálik.
