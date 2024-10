Diaľničiari sprístupnili ďalšiu časť križovatky Lietavská Lúčka

Žilina 1. októbra (TASR) - Osobná a nákladná doprava má rýchlejší a komfortnejší vstup z diaľnice D1 do Žiliny. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v pondelok 30. septembra vo večerných hodinách sprístupnila ďalšiu časť križovatky D1 Lietavská Lúčka. TASR o tom informoval hovorca NDS Tomáš Ferenčák.



Priemerne na tomto úseku smerom do Žiliny prejde denne zhruba 2500 vozidiel. "Otvorením ďalšej časti križovatky Lietavská Lúčka sa umožnil vstup do Žiliny v plnohodnotnom dvojpruhu. Odstránilo sa aj súčasné dočasné riešenie, keď bola doprava na D1 už pred tunelom Žilina vedená v jednom pruhu," uviedol Ferenčák.



Doplnil, že počas finalizujúcich stavebných úprav bola pre minimalizáciu dopravných obmedzení súbežne vykonaná aj údržba tunelov. "Pred samotným sprejazdnením križovatky bolo potrebné ešte v tuneloch spraviť funkčné testy a nastaviť detekciu, taktiež demontovať klemfixy, zvodidlá a dopravné značenie, osadiť dopravné gombíky, vyčistiť celú komunikáciu, zrealizovať vodorovné a zvislé dopravné značenie, namontovať smerové dosky či osadiť betónové zvodidlá," dodal hovorca NDS.