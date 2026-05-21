Diaľničiari ukončili práce na mostoch na R1 pri Tekovskej Breznici
Tekovská Breznica 21. mája (TASR) - Diaľničiari ukončili práce na oprave mostov na diaľnici R1 pri Tekovskej Breznici. Doprava je v už v súčasnosti v tomto úseku bez obmedzení. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Ako NDS priblížila, na mostoch opravili rímsy, čo predĺži ich životnosť. Pravidelná údržba a oprava ríms chráni nosnú konštrukciu mosta napríklad pred pôsobením vody, mrazu, čím sa predchádza postupnému poškodeniu a nákladným haváriám.
Podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa doplnil, že sanáciu mostných ríms realizovali na viacerých mostoch. „Cieľom opráv je zvýšiť bezpečnosť a predĺžiť životnosť mostov, čo prinesie dlhodobý prínos pre všetkých účastníkov cestnej premávky,“ podotkol.
