Štvrtok 21. máj 2026Meniny má Zina
Diaľničiari ukončili práce na mostoch na R1 pri Tekovskej Breznici

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Tekovská Breznica 21. mája (TASR) - Diaľničiari ukončili práce na oprave mostov na diaľnici R1 pri Tekovskej Breznici. Doprava je v už v súčasnosti v tomto úseku bez obmedzení. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Ako NDS priblížila, na mostoch opravili rímsy, čo predĺži ich životnosť. Pravidelná údržba a oprava ríms chráni nosnú konštrukciu mosta napríklad pred pôsobením vody, mrazu, čím sa predchádza postupnému poškodeniu a nákladným haváriám.

Podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa doplnil, že sanáciu mostných ríms realizovali na viacerých mostoch. „Cieľom opráv je zvýšiť bezpečnosť a predĺžiť životnosť mostov, čo prinesie dlhodobý prínos pre všetkých účastníkov cestnej premávky,“ podotkol.
