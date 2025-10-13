< sekcia Regióny
Diaľničiari ukončili výmenu mostných záverov pri Hričovskom Podhradí
S opravami začali diaľničiari prvý augustový týždeň a trvali dva mesiace.
Autor TASR
Hričovské Podhradie 13. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila výmenu mostných záverov na diaľničnom moste D1 pri Hričovskom Podhradí. TASR o tom v pondelok informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.
S opravami začali diaľničiari prvý augustový týždeň a trvali dva mesiace. „Naším cieľom je udržiavať mosty v takom technickom stave, aby boli plne bezpečné. Aj preto ich pravidelne kontrolujeme a plánujeme na základe toho opravy,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Stavebné práce prebiehali najprv v dvoch pravých jazdných pruhoch, následne sa presunuli do dvoch ľavých jazdných pruhov. Počas celej opravy bol úsek prejazdný, no s obmedzeniami. V súčasnosti sú už práce hotové a úsek je úplne bez obmedzení.
S opravami začali diaľničiari prvý augustový týždeň a trvali dva mesiace. „Naším cieľom je udržiavať mosty v takom technickom stave, aby boli plne bezpečné. Aj preto ich pravidelne kontrolujeme a plánujeme na základe toho opravy,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Stavebné práce prebiehali najprv v dvoch pravých jazdných pruhoch, následne sa presunuli do dvoch ľavých jazdných pruhov. Počas celej opravy bol úsek prejazdný, no s obmedzeniami. V súčasnosti sú už práce hotové a úsek je úplne bez obmedzení.