Diaľničiari upozorňujú na obmedzenia na privádzači do K. N. Mesta

Kysucké Nové Mesto 16. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na víkendové obmedzenia na ceste I/11 na stavbe privádzača do Kysuckého Nového Mesta. Podľa hovorkyne NDS Evy Žgravčákovej uzavrú cestu asi trikrát na 30 minút v sobotu (17. 6.) a jeden raz na 60 minút v nedeľu (18. 6.), vždy v čase od 4.00 do 7.00 h.



Pre vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony bude vyznačená obchádzka. "Začne sa v križovatke cesty I/11 s cestou III/2052. Bude viesť po ceste tretej triedy cez Kysucké Nové Mesto, potom cez Rudinu a Rudinku a pred Vraním sa premostením cez Kysucu vráti naspäť na cestu I/11," uviedla Žgravčáková.



Doplnila, že počas víkendu budú mostní špecialisti montovať takzvané priehradovky - dočasnú podpornú konštrukciu mosta pri motoreste. "Počas prác na moste sa budú presúvať platformy, tvoriace podlahu debnenia nosnej konštrukcie. Most premosťuje okrem cesty I/11 aj upravený tok rieky Kysuca a prístupovú cestu k skládke. Bude mať celkovú dĺžku zhruba 175 metrov a výšku 16 metrov. Ide o trojpoľový, plnostenný most s hornou mostovkou," dodala.



Diaľničný privádzač D3 prepojí cestu I/11, budúcu diaľnicu D3, cestu III/2095 a miestnu komunikáciu pri priemyselnom závode v Kysuckom Novom Meste. Celková dĺžka stavby je takmer 1,4 kilometra.