Diaľničiari uzavreli diaľničné tunely Ovčiarsko a Žilina
Dôvodom uzávery je kontrola premenného dopravného značenia.
Autor TASR
Žilina 26. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v stredu o 8.00 h na niekoľko hodín uzavrela diaľničné tunely Ovčiarsko a Žilina na diaľnici D1. Dôvodom uzávery je kontrola premenného dopravného značenia.
Ako informoval odbor mediálnej komunikácie NDS, tunely zostanú uzavreté približne do obeda. „Doprava bude v smere na Bratislavu vedená z križovatky Žilina - Solinky na cestu I/64 a následne na diaľnicu D3. V smere na Žilinu bude premávka presmerovaná na diaľnicu D3,“ priblížili diaľničiari.
