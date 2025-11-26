Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. november 2025Meniny má Kornel
< sekcia Regióny

Diaľničiari uzavreli diaľničné tunely Ovčiarsko a Žilina

.
Ilustračná fotka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Dôvodom uzávery je kontrola premenného dopravného značenia.

Autor TASR
Žilina 26. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v stredu o 8.00 h na niekoľko hodín uzavrela diaľničné tunely Ovčiarsko a Žilina na diaľnici D1. Dôvodom uzávery je kontrola premenného dopravného značenia.

Ako informoval odbor mediálnej komunikácie NDS, tunely zostanú uzavreté približne do obeda. „Doprava bude v smere na Bratislavu vedená z križovatky Žilina - Solinky na cestu I/64 a následne na diaľnicu D3. V smere na Žilinu bude premávka presmerovaná na diaľnicu D3,“ priblížili diaľničiari.
.

Neprehliadnite

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom

Týždenník: Prezident bude mať opäť prácu

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec známy z filmu Armageddon

OTESTUJTE SA: Viete ako funguje umelá inteligencia?