Dialničiari vymenia mostné závery pri Novom Meste nad Váhom
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 26. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v sobotu (30. 5.) s výmenou štyroch mostných záverov na diaľnici D1 na moste pri križovatke Nové Mesto nad Váhom. Práce budú trvať dva mesiace. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.
Výmena mostných záverov pomôže predĺžiť životnosť mostov, zvyšuje bezpečnosť premávky a zabraňuje prenikaniu vody či poškodeniu konštrukcie. Motoristi po dokončení pocítia najmä plynulejšiu a tichšiu jazdu.
S výmenou mostných záverov sa začne 30. mája ráno. Práce budú prebiehať v štyroch etapách. Počas prvých dvoch etáp bude doprava v smere na Trenčín vedená v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku. V ďalších dvoch etapách sa opravy presunú do smeru na Bratislavu, kde bude doprava rovnako vedená v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku.
„Aj keď opravy na hlavnom ťahu diaľnice D1 krátkodobo prinesú dopravné obmedzenia, ich cieľom je zvýšiť bezpečnosť a komfort jazdy, čo vodiči ocenia najmä v dlhodobom horizonte,“ doplnil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
