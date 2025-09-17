< sekcia Regióny
Diaľničiari začne s výmenou záveru na moste pri križovatke Svrčinovec
Zjazd z diaľnice v smere od Poľska bude riešený formou vyznačenej obchádzkovej trasy.
Autor TASR
Svrčinovec 17. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od štvrtka (18. 9.) začne s výmenou jedného mostného záveru na moste pri križovatke Svrčinovec nad traťou Železníc Slovenskej republiky. Počas prác, ktoré potrvajú vyše mesiaca, bude premávka zjednosmernená dočasným dopravným značením tak, že vozidlám nebude umožnený zjazd v smere od tunela Svrčinovec. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.
Práce budú prebiehať v oboch smeroch v dvoch etapách. „V prvej etape sa bude pracovať na stúpajúcej vetve na diaľnicu D3. V druhej etape bude zriadené pracovisko na zjazdovej vetve križovatky Svrčinovec k ceste I/11,“ uviedla NDS. Výjazd vozidiel bude umožnený len na diaľnicu D3 smerom na Žilinu od okružnej križovatky a doprava bude vedená vždy popri pracovisku vo voľnom jazdnom pruhu.
Zjazd z diaľnice v smere od Poľska bude riešený formou vyznačenej obchádzkovej trasy. „Obchádzková trasa zjazdu od Poľska, smerom na okružnú križovatku, bude vedená najbližším zjazdom z diaľnice, otočením sa pri autobusovej zastávke pri zbernom dvore, opätovným výjazdom na diaľnicu a použitím najbližšieho zjazdu smer Ostrava,“ priblížili z NDS.
Práce budú prebiehať v oboch smeroch v dvoch etapách. „V prvej etape sa bude pracovať na stúpajúcej vetve na diaľnicu D3. V druhej etape bude zriadené pracovisko na zjazdovej vetve križovatky Svrčinovec k ceste I/11,“ uviedla NDS. Výjazd vozidiel bude umožnený len na diaľnicu D3 smerom na Žilinu od okružnej križovatky a doprava bude vedená vždy popri pracovisku vo voľnom jazdnom pruhu.
Zjazd z diaľnice v smere od Poľska bude riešený formou vyznačenej obchádzkovej trasy. „Obchádzková trasa zjazdu od Poľska, smerom na okružnú križovatku, bude vedená najbližším zjazdom z diaľnice, otočením sa pri autobusovej zastávke pri zbernom dvore, opätovným výjazdom na diaľnicu a použitím najbližšieho zjazdu smer Ostrava,“ priblížili z NDS.