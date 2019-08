Diaľničiari začnú opravovať D1 medzi bratislavskými mostami

Obmedzenie bude trvať od stredy 20.00 h do 28. augusta do 06.00 h. Doprava bude presmerovaná na Einsteinovu ulicu, kde bude vedená vo voľných jazdných pruhoch.

Bratislava 14. augusta (TASR) - V Bratislave uzavrú čiastočne pravý jazdný pás diaľnice D1 (smer Žilina) na úseku Most Lafranconi a Prístavný most. Dôvodom je oprava vozovky. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na svojej webovej stránke.



Obmedzenie bude trvať od stredy 20.00 h do 28. augusta do 06.00 h. Doprava bude presmerovaná na Einsteinovu ulicu, kde bude vedená vo voľných jazdných pruhoch. "Oprava úseku bude pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky, aplikácie vodonepriepustnej vrstvy a následného kladenia nového asfaltového drenážneho koberca," spresnila NDS.