Diaľničiari začnú s opravou mosta na liptovskej D1 pri Východnej

Východná 13. apríla (TASR) - Diaľničný most pri Východnej na Liptove budú opravovať. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) preto od soboty (15. 4.) čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v tomto úseku. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa spoločnosti Eva Žgravčáková.



Podotkla, že obmedzenie sa týka obdobia do 23. júla 2023. "Doprava bude vedená obojsmerne vo voľnom jazdnom páse v režime jeden plus jeden jazdný pruh," vysvetlila hovorkyňa.