Diaľničiari zmluvne potvrdili termín sprejazdnenia tunela Višňové

Višňové 26. decembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila rokovania v súvislosti s termínom sprejazdnenia tunela Višňové. Diaľničiari v týchto dňoch uzatvorili dodatky s dodávateľmi stavebnej, ako aj technologickej časti tak, aby po organizačnej stránke nič nebránilo odovzdať úsek do užívania motoristom do konca februára 2026. TASR o tom vo štvrtok informovala mediálna komunikácia NDS.



Generálny riaditeľ NDS Filip Macháček podotkol, že konečne je na stole konkrétny, záväzný a reálny harmonogram prác, čím sa vyriešili nejasnosti a komplikácie spôsobené rozdelením zákazky na stavebnú a technologickú časť.



Pred krátkym časom diaľničiari podpísali akceleračný dodatok s dodávateľom technologickej časti. Dohoda zabezpečila plnú koordináciu so zhotoviteľom stavebnej časti. "Dodatkom sa zamedzilo scenáru, že sa na technológii bude pracovať až po ukončení významnej časti stavebných prác. To by v praxi znamenalo oddialenie sprejazdnenia tunela rádovo v mesiacoch. Vďaka dohode je reálny termín dokončenia vrátane skúšok február 2026," ozrejmila NDS.



NDS v týchto dňoch podpísala dodatok aj s dodávateľom stavebných prác. Dodatok potvrdzuje koordináciu medzi stavebnou a technologickou časťou. "Vďaka dohode budú práce na technológii prebiehať naďalej súbežne s dokončovaním stavebnej časti. Zároveň sa rozdelili stavebné práce tak, aby prioritne boli dokončené objekty nevyhnutné na bezpečné a komfortné užívanie úseku. Stavebné objekty, ktoré nie sú potrebné pre sprejazdnenie, budú dokončené až následne," priblížila spoločnosť. Ostatným dodatkom sa podľa nej priblížil termín odovzdania do užívania motoristom a zároveň sa nenavýšila cena.



"Za posledný rok sme so zhotoviteľmi rokovali desiatky náročných hodín. Ak sa nestane nič mimoriadne, tak motoristi už začiatkom roka 2026 budú využívať jeden z najdôležitejších a najočakávanejších úsekov na Slovensku. A viac ako 20-ročný príbeh menom Višňové sa uzavrie," dodal Macháček.