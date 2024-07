Diaľničiari zrenovujú vozovku na liptovskej D1 pri Podbanskom

Liptovský Hrádok 16. júla (TASR) - Diaľničiari zrenovujú vozovku na liptovskej diaľnici D1 pri Podbanskom. Práce rozdelili do etáp a uskutočnia ich od 15. júla do 24. októbra. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



Zároveň apelujú na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. "Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti," dodali diaľničiari.