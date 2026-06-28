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Diaľničiari zvýšia bezpečnosť vozovky v tuneli Považský Chlmec
Väčšinu prác podľa nich zrealizujú vo večerných a nočných hodinách, z technologických dôvodov však bude potrebné dopravu odkloniť aj počas dňa.
Autor TASR
Žilina 28. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zvýši bezpečnosť vozovky v tuneli Považský Chlmec na diaľnici D3 v Žiline. S prácami, ktoré sú zamerané na zlepšenie protišmykových vlastností vozovky, a tak na zvýšenie bezpečnosti motoristov, začnú od pondelka (29. 6.). TASR o tom informovala mediálna komunikácia NDS.
„Súčasťou prác bude aj obnova tesnenia škár v betónovej vozovke. Tá zabraňuje prenikaniu vody a nečistôt do vozovky, čím pomáha predchádzať jej ďalšiemu poškodeniu a predlžuje jej životnosť,“ priblížili diaľničiari.
Väčšinu prác podľa nich zrealizujú vo večerných a nočných hodinách, z technologických dôvodov však bude potrebné dopravu odkloniť aj počas dňa.
„Zdrsnenie vozovky má obrovský význam pre zvýšenie bezpečnosti v tuneli. Najmä v jarných a letných mesiacoch, kedy počasie neraz prekvapí intenzívnymi zrážkami. Lepšie protišmykové vlastnosti vedia zabrániť potenciálnym nehodám z nepozornosti, resp. z neprispôsobenia jazdy aktuálnym podmienkam na cestách,“ povedal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
V smere z Bratislavy do Čadce bude pravá rúra tunela Považský Chlmec uzavretá počas nocí od pondelka do piatka 3. júla, vždy v čase od 19.00 h odhadom do 7.00 h. Následne budú práce v tomto smere pokračovať počas ďalšieho týždňa, od pondelka 6. júla do piatka 10. júla, vždy v dennom režime od 7.00 h zhruba do 16.00 h.
V smere z Čadce do Bratislavy bude ľavá tunelová rúra uzavretá počas noci z piatka 3. júla na sobotu 4. júla, od 19.00 h odhadom do 7.00 h. V tomto smere budú práce pokračovať v ďalšom týždni, od utorka 7. júla do nedele 12. júla, vždy v dennom režime od 7.00 h do približne 16.00 h.
„Obchádzková trasa povedie po ceste I/61 cez Žilinu a Strážov. Doprava v smere od Brodna bude vedená odklonom cez mesto Žilina po ceste I/11,“ ozrejmila NDS.
Motoristov diaľničiari prosia, aby v uvedených termínoch počítali s obchádzkami, zvýšili pozornosť a rešpektovali dočasné dopravné značenie.
„Súčasťou prác bude aj obnova tesnenia škár v betónovej vozovke. Tá zabraňuje prenikaniu vody a nečistôt do vozovky, čím pomáha predchádzať jej ďalšiemu poškodeniu a predlžuje jej životnosť,“ priblížili diaľničiari.
Väčšinu prác podľa nich zrealizujú vo večerných a nočných hodinách, z technologických dôvodov však bude potrebné dopravu odkloniť aj počas dňa.
„Zdrsnenie vozovky má obrovský význam pre zvýšenie bezpečnosti v tuneli. Najmä v jarných a letných mesiacoch, kedy počasie neraz prekvapí intenzívnymi zrážkami. Lepšie protišmykové vlastnosti vedia zabrániť potenciálnym nehodám z nepozornosti, resp. z neprispôsobenia jazdy aktuálnym podmienkam na cestách,“ povedal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
V smere z Bratislavy do Čadce bude pravá rúra tunela Považský Chlmec uzavretá počas nocí od pondelka do piatka 3. júla, vždy v čase od 19.00 h odhadom do 7.00 h. Následne budú práce v tomto smere pokračovať počas ďalšieho týždňa, od pondelka 6. júla do piatka 10. júla, vždy v dennom režime od 7.00 h zhruba do 16.00 h.
V smere z Čadce do Bratislavy bude ľavá tunelová rúra uzavretá počas noci z piatka 3. júla na sobotu 4. júla, od 19.00 h odhadom do 7.00 h. V tomto smere budú práce pokračovať v ďalšom týždni, od utorka 7. júla do nedele 12. júla, vždy v dennom režime od 7.00 h do približne 16.00 h.
„Obchádzková trasa povedie po ceste I/61 cez Žilinu a Strážov. Doprava v smere od Brodna bude vedená odklonom cez mesto Žilina po ceste I/11,“ ozrejmila NDS.
Motoristov diaľničiari prosia, aby v uvedených termínoch počítali s obchádzkami, zvýšili pozornosť a rešpektovali dočasné dopravné značenie.