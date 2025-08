Diaľničná spoločnosť opraví vozovku na D1 pri Trenčíne

Trenčín 1. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opraví vozovku približne na dvojkilometrovom úseku diaľnice D1 medzi Nemšovou a Trenčínom. Výmena asfaltového koberca si od 4. augusta vyžiada i čiastočné lokálne obmedzenie dopravy. TASR o tom v piatok informovali z mediálnej komunikácie NDS.



„Opravovať sa bude vozovka ľavej strany diaľnice, teda v smere na Bratislavu. Práce budú na vonkajšom jazdnom pruhu, pripájacom pruhu a na vetve križovatky smerujúcej z Nemšovej na Trenčín/Bratislavu,“ konkretizovala NDS.



Motoristi preto podľa nej počítať s čiastočným obmedzením v tomto úseku, a to od pondelka 4. augusta. Práce potrvajú približne tri týždne, avšak v nedeľu popoludní budú vždy prerušené.



„Pre nás diaľničiarov sa leto každoročne nesie v duchu opráv, skvalitňovania ciest a údržby našej infraštruktúry,“ povedal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa s tým, že to nie je len o počasí.



NDS eviduje počas letných prázdnin najnižšie dopravné intenzity. „Okrem správneho načasovania robíme ešte niečo navyše. Práce na tomto úseku budú mať pauzu vždy od nedeľného poobedia do pondelkového doobedia, aby sme čo najmenej obmedzili víkendových navrátilcov do hlavného mesta,“ doplnil Droppa.



Doprava bude počas opráv vedená vo voľnom jazdnom pruhu podľa postupu prác.