Diaľničná spoločnosť sprístupní viaceré križovatky na prešovskej D1

Bratislava/Prešov 15. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v najbližších dňoch sprístupní vodičom vybrané vetvy križovatiek na prešovskej D1. Dôvodom sú finišujúce práce. Celý diaľničný úsek D1 Prešov, západ - Prešov, juh aj s tunelom Prešov spustí do ostrej prevádzky 28. októbra. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



V pondelok (18. 10.) o 6.00 h bude sprístupnená križovatka Prešov, juh (vstup do Prešova). Motoristi z Košíc smerujúci do Prešova sa dostanú na smer Petrovany a Záborské. V rovnakom čase bude spustená aj križovatka Prešov, západ (zjazd zo smeru Poprad/Prešov na okružnú križovatku na ceste II/546). Spustením tejto vetvy sa motoristi dostanú priamo na smer Margecany.



O týždeň neskôr, v pondelok (25. 10.) o 6.00 h bude sprístupnená križovatka Prešov, západ (výjazd z okružnej križovatky na ceste I/18). Spustením vetvy sa motoristi dostanú z kruhovej križovatky priamo na D1 smer Poprad.