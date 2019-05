Diaľničná spoločnosť začína opravovať most na ceste R1 pri obci Lehota

Dopravné obmedzenia sa začali v utorok o 9.00 h a potrvajú do nedele 8. septembra.

Lehota 7. mája (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) čiastočne uzavrie od utorka ľavý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 pri obci Lehota v smere do Trnavy. Dôvodom je komplexná oprava mosta v kilometri 37,650.



Dopravné obmedzenia sa začali v utorok o 9.00 h a potrvajú do nedele 8. septembra. „Doprava z ľavého jazdného pásu bude presmerovaná pred mostom cez stredný deliaci pás do pravého jazdného pásu, kde bude vedená obojsmerne v troch jazdných pruhoch, jeden v smere na Trnavu a dva v smere na Nitru. Za mostom sa vráti späť do ľavého jazdného pásu,“ informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.