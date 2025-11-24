Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Diaľničný most pri Hornej Strede už slúži motoristom bez obmedzení

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Komplexná oprava diaľničného mosta na D1 pri Hornej Strede, ktorá sa začala v marci, je už úspešne ukončená.

Autor TASR
Horná Streda 24. novembra (TASR) - Po viac ako polročnej rekonštrukcii začal diaľničný most pri Hornej Strede slúžiť motoristom bez dopravných obmedzení. Informovali o tom z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Komplexná oprava diaľničného mosta na D1 pri Hornej Strede, ktorá sa začala v marci, je už úspešne ukončená. Vďaka opravám bude jazda po moste bezpečnejšia, plynulejšia a komfortnejšia pre všetkých vodičov.

Počas opravy mosta na diaľnici D1 Horná Streda diaľničiari menili mostný zvršok vrátane hydroizolácie, odvodňovačov, mostných záverov, zvodidiel, protihlukovej steny a ríms. Zasanovali sa aj povrchy nosnej konštrukcie, piliere a opory. Práce prebiehali v piatich etapách tak, aby bola doprava počas celého obdobia plynulá a zachoval sa počet jazdných pruhov ako pred opravou.

„Vďaka včasnej a dôkladnej oprave sme predišli výraznejšiemu zhoršeniu stavu mosta a väčším obmedzeniam dopravy na hlavnom ťahu diaľnice D1. Motoristi tak môžu jazdiť po úseku bezpečnejšie, komfortnejšie a bez obmedzení,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
