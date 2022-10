Diaľničný tunel Čebrať by podľa Doležala mali preraziť už o mesiac

Ružomberok 28. októbra (TASR) – Diaľničný tunel Čebrať pri Ružomberku by mali preraziť koncom novembra alebo začiatkom decembra tohto roka. V živom vysielaní na sociálnej sieti to oznámil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Podotkol, že to bude veľká správa pre Ružomberok.



Tunel Čebrať je súčasťou úseku diaľnice D1 Ivachnová - Hubová, ktorý je aktuálne vo výstavbe a bude mať dĺžku 14,92 kilometra. Dostavať by ho mali predbežne v druhej polovici roku 2024. Úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.