Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. júl 2026Meniny má Patrik, Patrícia
< sekcia Regióny

Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, tri križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra.

Autor TASR
Ružomberok 6. júla (TASR) - Časť úseku diaľnice D1 Hubová - Ivachnová prechádza kolaudačným konaním. Ako vyplýva z predloženého oznámenia o začatí kolaudačného konania, kolaudácia sa týka stavebných objektov medzi Hubovou a Likavkou, pričom ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutoční 23. júla so stretnutím všetkých zainteresovaných v Ružomberku.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zároveň na sociálnej sieti informovala o výsledkoch kontrolného dňa, ktorý bol zameraný na situáciu na moste pod hradom Likava, kde v minulosti došlo k zosuvu. „Na ľavej strane mosta zároveň geodetické merania potvrdzujú, že konštrukcia opory je aktuálne ustálená. Naďalej pracujeme aj na trvalom riešení odvodnenia kritického úseku. Práve správne odvádzanie vody je jedným z kľúčových predpokladov dlhodobej stability mosta aj celého svahu,“ uviedli diaľničiari na sociálnej sieti.

Úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, tri križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný úsek diaľnice D1 Turany - Hubová v smere na Martin.
.

Neprehliadnite

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda

Program osemfinále MS v noci z pondelka 6. na utorok 7. júla

Prezident: Odkazom vierozvestcov je nezávislosť a rovnoprávnosť

Raši: Odkaz sv. Cyrila a Metoda je aktuálnejší než kedykoľvek predtým