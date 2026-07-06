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Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, tri križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra.
Autor TASR
Ružomberok 6. júla (TASR) - Časť úseku diaľnice D1 Hubová - Ivachnová prechádza kolaudačným konaním. Ako vyplýva z predloženého oznámenia o začatí kolaudačného konania, kolaudácia sa týka stavebných objektov medzi Hubovou a Likavkou, pričom ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutoční 23. júla so stretnutím všetkých zainteresovaných v Ružomberku.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zároveň na sociálnej sieti informovala o výsledkoch kontrolného dňa, ktorý bol zameraný na situáciu na moste pod hradom Likava, kde v minulosti došlo k zosuvu. „Na ľavej strane mosta zároveň geodetické merania potvrdzujú, že konštrukcia opory je aktuálne ustálená. Naďalej pracujeme aj na trvalom riešení odvodnenia kritického úseku. Práve správne odvádzanie vody je jedným z kľúčových predpokladov dlhodobej stability mosta aj celého svahu,“ uviedli diaľničiari na sociálnej sieti.
Úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, tri križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný úsek diaľnice D1 Turany - Hubová v smere na Martin.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zároveň na sociálnej sieti informovala o výsledkoch kontrolného dňa, ktorý bol zameraný na situáciu na moste pod hradom Likava, kde v minulosti došlo k zosuvu. „Na ľavej strane mosta zároveň geodetické merania potvrdzujú, že konštrukcia opory je aktuálne ustálená. Naďalej pracujeme aj na trvalom riešení odvodnenia kritického úseku. Práve správne odvádzanie vody je jedným z kľúčových predpokladov dlhodobej stability mosta aj celého svahu,“ uviedli diaľničiari na sociálnej sieti.
Úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, tri križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný úsek diaľnice D1 Turany - Hubová v smere na Martin.