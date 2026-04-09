< sekcia Regióny
Diaľnicu D1 pri Bratislave v smere do hlavného mesta do nedele uzavrú
V opačnom smere, z Bratislavy, zostane doprava nezmenená.
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Diaľnicu D1 pri Bratislave od križovatky Bernolákovo (Triblavina) po Zlaté Piesky vo štvrtok večer od 22.00 h uzavrú. Obmedzenie v smere do hlavného mesta potrvá do nedele (12. 4.) večera. V opačnom smere, z Bratislavy, zostane doprava nezmenená. Dôvodom uzávery je presmerovanie dopravy z dočasnej obchádzkovej vetvy na už zrekonštruovaný úsek diaľnice. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
Počas uzávery bude doprava z diaľnice presmerovaná na obchádzkovú trasu, a to na cestu II/127 - križovatka Bernolákovo a cestu I/61. „Po ukončení prác bude doprava opätovne presmerovaná späť na hlavnú trasu a vodiči sa vrátia na zrekonštruovaný úsek diaľnice. V prípade komplikovanej dopravnej situácie je možné, že sa pristúpi aj k dočasnému uzavretiu križovatky pri veľkoobchode s potravinami v smere z Ivanky pri Dunaji,“ uviedlo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave.
Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, pokyny polície a zvýšili opatrnosť. Spoločne s NDS im zároveň odporúča, aby v prípade plánovaného víkendového programu v Bratislave vyrazili s dostatočným časovým predstihom. V prípade nepriaznivého počasia, ktoré by neumožnilo práce, bude uzávera presunutá na iný víkend.
Počas obmedzenia je súbežne naplánovaných niekoľko druhov prác nevyhnutných na odovzdanie úseku motoristom. Pri Vajnorskom jazere budú frézovať vozovku a položia nové asfaltové vrstvy. Práve to je podľa diaľničiarov časovo najnáročnejšia činnosť. Technologický postup si vyžaduje prestávky medzi kladením jednotlivých asfaltových vrstiev a tieto prestávky nie je možné obísť ani vynechať.
Realizovať budú aj montáž takmer desiatich ťažkotonážnych konštrukcií portálov a osadenie veľkoplošných trvalých a premenných dopravných značení na D1 v smere do Bratislavy. Stavebné mechanizmy budú presúvať diaľničné zariadenia v celkovej váhe presahujúcej 100 ton. Následne sa preznačí niekoľko kilometrov vodorovného dopravného značenia. „Síce ide o časovo najnáročnejšiu, no predovšetkým predposlednú takúto komplikovanú uzáveru D1 v smere do Bratislavy,“ uviedol investičný riaditeľ a člen predstavenstva NDS Július Mihálik.
