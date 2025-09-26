< sekcia Regióny
Diaľnicu D1 smerom do Bratislavy čaká od večera víkendová uzávera
Uzávera je plánovaná do sobotnej (27. 9.) noci.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Diaľnicu D1 smerom do Bratislavy čaká ďalšia víkendová uzávera. Dôvodom sú práce pri Vajnorskom jazere. Uzávera sa má týkať úseku od križovatky Bernolákovo po Zlaté piesky, začne sa v piatok o 20.00 h.
Uzávera je plánovaná do sobotnej (27. 9.) noci. Z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) však upozornili, že termín bude závisieť od počasia. „Práve počasie má významný vplyv predovšetkým na vyznačovanie vodorovných dopravných značení. Pre garantovanie trvácnosti značenia je nevyhnutná optimálna teplota a predovšetkým suchosť vozovky,“ dodali z NDS.
Dialničiari takisto avizovali, že začínajúca sa rekonštrukcia ľavej strany diaľnice D1 pri Vajnorskom jazere v rámci výstavby križovatky D1/D4 si vyžiada zmenu dopravného značenia, aby bola zaistená bezpečnosť pracovníkov a motoristov. „Počet pruhov bude zachovaný, len dôjde k ich zúženiu. Zároveň sa doprava presunie bližšie k stredovému deliacemu pásu,“ vysvetlili. Práve nové dopravné značenie, presun zvodidiel a zabezpečenie pracoviska si vyžiada víkendovú jednosmernú uzáveru.
