< sekcia Regióny
Dialóg pre Slovensko má priniesť konkrétne riešenia pre regióny
Pilotný projekt Dialóg pre Slovensko sa začal vo štvrtok dopoludnia v priestoroch banskobystrickej historickej radnice.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. apríla (TASR) - V Banskej Bystrici vo štvrtok odštartovala iniciatíva Dialóg pre Slovensko, ktorej cieľom je vytvoriť priestor na diskusiu štátnych orgánov, samosprávy, podnikateľov, obyvateľov a občianskeho sektora a posilniť ich vzájomnú spoluprácu. Séria podujatí bude pokračovať v ďalších krajských mestách, výsledkom bude sumár návrhov a podnetov, ktoré môžu byť podkladom pri tvorbe budúcej legislatívy. Pre TASR to uviedla splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
Pilotný projekt Dialóg pre Slovensko sa začal vo štvrtok dopoludnia v priestoroch banskobystrickej historickej radnice. Na podujatí sa zúčastnili podnikatelia a zamestnávatelia, mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti či vzdelávaní detí a mládeže, zástupcovia štátnej správy i samosprávy. Cieľom iniciatívy je účastníkov zosieťovať a vytvoriť diskusiu zameranú na tvorbu konkrétnych návrhov a opatrení, ktoré budú mať reálny vplyv na život ľudí v regiónoch.
„Hlavnými témami boli polarizácia spoločnosti, dobrovoľníctvo, potravinová pomoc, odolnosť a pripravenosť krajiny na krízy a trh práce. Kľúčový naratív, ktorý z okrúhlych stolov vzišiel, je potreba vzdelávania. Vzdelaná a informovaná spoločnosť je odolná spoločnosť,“ skonštatovala Zacharová s tým, že mimoriadne aktuálna a dôležitá je v dnešnej dobe aj problematika polarizácie spoločnosti. „Je veľmi dôležité medzi sebou komunikovať, rešpektovať názor a scitlivovať spoločnosť,“ dodala Zacharová.
Iniciatíva Dialóg pre Slovensko bude pokračovať aj v ďalších regiónoch, stretnutia bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizovať postupne vo všetkých krajských mestách. „Týchto osem regionálnych okrúhlych stolov vyústi do komplexného materiálu, ktorý bude mať odporúčací charakter a bude k dispozícii vláde, ktorá vznikne po parlamentných voľbách v roku 2027,“ doplnila Zacharová s tým, že cieľom je vytvoriť súbor konkrétnych a realizovateľných riešení prichádzajúcich priamo z regiónov.
Pilotný projekt Dialóg pre Slovensko sa začal vo štvrtok dopoludnia v priestoroch banskobystrickej historickej radnice. Na podujatí sa zúčastnili podnikatelia a zamestnávatelia, mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti či vzdelávaní detí a mládeže, zástupcovia štátnej správy i samosprávy. Cieľom iniciatívy je účastníkov zosieťovať a vytvoriť diskusiu zameranú na tvorbu konkrétnych návrhov a opatrení, ktoré budú mať reálny vplyv na život ľudí v regiónoch.
„Hlavnými témami boli polarizácia spoločnosti, dobrovoľníctvo, potravinová pomoc, odolnosť a pripravenosť krajiny na krízy a trh práce. Kľúčový naratív, ktorý z okrúhlych stolov vzišiel, je potreba vzdelávania. Vzdelaná a informovaná spoločnosť je odolná spoločnosť,“ skonštatovala Zacharová s tým, že mimoriadne aktuálna a dôležitá je v dnešnej dobe aj problematika polarizácie spoločnosti. „Je veľmi dôležité medzi sebou komunikovať, rešpektovať názor a scitlivovať spoločnosť,“ dodala Zacharová.
Iniciatíva Dialóg pre Slovensko bude pokračovať aj v ďalších regiónoch, stretnutia bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizovať postupne vo všetkých krajských mestách. „Týchto osem regionálnych okrúhlych stolov vyústi do komplexného materiálu, ktorý bude mať odporúčací charakter a bude k dispozícii vláde, ktorá vznikne po parlamentných voľbách v roku 2027,“ doplnila Zacharová s tým, že cieľom je vytvoriť súbor konkrétnych a realizovateľných riešení prichádzajúcich priamo z regiónov.