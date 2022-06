Diecézna charita otvorila centrum pomoci pre Ukrajincov i Slovákov

Žilina 20. júna (TASR) – Diecézna charita Žilina otvorila v pondelok pri príležitosti Svetového dňa utečencov centrum podpory na Kuzmányho ulici. Podľa riaditeľa Diecéznej charity Petra Birčáka je jeho zriadenie reakciou na náročné situácie ľudí priamo alebo nepriamo zasiahnutých následkami vojny na Ukrajine.



Doplnil, že v centre ponúkajú psychosociálnu podporu, sociálne poradenstvo, potravinovú a materiálnu pomoc a sprevádzanie. "Chceme ponúknuť miesto prijatia. Odpovedať na akútnu núdzu, v ktorej sa ľudia nachádzajú. Pomôcť im k samostatnosti a začleneniu do spoločnosti. Súčasťou je centrum vzdelávania pre Slovákov aj Ukrajincov, v ktorom budeme ponúkať napríklad kurzy finančnej gramotnosti pre rodiny či kurzy slovenského jazyka," vysvetlil Birčák s tým, že terénni pracovníci budú odídencom z Ukrajiny aktívne pomáhať.



V Centre podpory pracuje podľa jeho koordinátora Jána Gálika päť zamestnancov, ale je postavené aj na ukrajinských a slovenských dobrovoľníkoch. "Snažíme sa integrovať odídencov a prepájať ich so Slovákmi, čo sa týka rodín aj pomoci. Máme napríklad počítačovú miestnosť, v ktorej môžu načerpať základné informácie, aby sa mohli začleniť do spoločnosti. Pripravujeme tiež klub pre ukrajinské aj slovenské deti, aby mali priestor na hry a spoznávanie sa," povedal Gálik.



Žilinské centrum otvorili v spolupráci s Ukrajinským domom. "Spolupracujeme od vypuknutia humanitárnej krízy. Vnímame, že keď pomoc ubúda, je potrebná spolupráca medzi organizáciami, samosprávou a štátom, aby pomoc bola naozaj komplexná," podotkol riaditeľ Diecéznej charity Žilina.



Po celom Slovensku vzniká podľa PR manažérky Diecéznej charity Žilina Zdeny Lukáčikovej 25 centier podpory, ktoré prevádzkujú diecézy, arcidiecézy a eparchiálne charity. "Otvárame ich vďaka podpore z Emergency Appealu. Ide o finančný mechanizmus pre riešenie kríz a humanitárnych katastrof vo svete. Zastrešuje ho Caritas Internationalis, medzinárodná organizácia, ktorej súčasťou je aj Slovenská katolícka charita (SKCH)," dodal generálny sekretár SKCH Miroslav Dzurech.