Diecézna charita spustila Registračný týždeň ľudí bez domova v Nitre

Nitra 18. októbra (TASR) – Stretnutím s komisármi a odborníkmi odštartovala v pondelok Diecézna charita v Nitre Registračný týždeň, počas ktorého chce zaregistrovať všetkých ľudí bez domova v Nitre. Súčasne charita rozbieha aj projekt Bývanie ako prvé, ktorého cieľom je ukončiť bezdomovectvo v meste pod Zoborom. Registračný týždeň bude trvať päť dní, jeho výsledkom by mala byť aj databáza tých, ktorí prejavia záujem o bývanie, povedala Mirela Lukáčová Rosinská, koordinátorka projektu Bývanie ako prvé.



Prvá fáza Registračného týždňa zahŕňa komplexné sčítanie ľudí bez domova. Počas nej získajú organizátori projektu informácie nielen o ľuďoch bez domova, ale aj o ľuďoch, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách, majú dočasné bývanie alebo im hrozí, že v najbližšom období prídu o strechu nad hlavou. „Budeme mať prehľad nielen o tom, koľko takýchto ľudí v Nitre máme, ale aj o podmienkach, v ktorých žijú, o ich zdravotnom stave, dôvodoch, prečo sa dostali na perifériu spoločnosti, a či majú záujem o pomoc prostredníctvom projektu Bývanie ako prvé,“ povedala Lukáčová Rosinská. Získané údaje budú spracované a zverejnené do konca tohto roka.



Projekt Bývanie ako prvé organizuje Diecézna charita Nitra v rámci eurofondovej výzvy Dostupné bývanie s prvkami housing first, vyhlásenej v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Dvojročný projekt potrvá do novembra 2023, je zameraný na mesto Nitra a na Nitriansky kraj. V rámci projektu získajú ľudia bez domova ubytovanie v piatich bytoch v nitrianskom regióne, pričom podporní pracovníci budú klientov sprevádzať počas celého trvania projektu.



Podľa slov riaditeľa Diecéznej charity Nitra Juraja Baráta je v Nitre približne 300 ľudí bez domova, ktorí využívajú služby útulkov a charitatívnych organizácií. Reálne čísla sa však pohybujú okolo 500 až 600 a ďalším stovkám ľudí hrozí strata bývania.