Diecézna charita v Nitre organizuje jarnú zbierku určenú ľuďom v núdzi

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zbierka je určená najmä pre rodiny a jednotlivcov v núdzi a na dofinancovanie dlhodobých projektov diecéznej charity.

Nitra 20. februára (TASR) - Diecézna charita v Nitre organizuje jarnú zbierku pre charitu. Uskutoční sa na prvú pôstnu nedeľu 22. februára vo všetkých farnostiach diecézy, informovalo Biskupstvo Nitra.

Zbierka je určená najmä pre rodiny a jednotlivcov v núdzi a na dofinancovanie dlhodobých projektov diecéznej charity. K tým patria hospic, detský domov, nocľaháreň pre ľudí bez domova, chránená dielňa či opatrovateľská služba.

Veriaci sa môžu zároveň zapojiť aj do dobrovoľníctva priamo vo svojej farnosti v rámci aktivít farských charít. V prípade záujmu je potrebné osloviť svojho miestneho kňaza.
