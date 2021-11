Diecézna charita Žilina spustila projekt Hlinený dukát na pomoc ľuďom

Žilina 11. novembra (TASR) – Diecézna charita Žilina predstavila vo štvrtok projekt Hlinený dukát. Symbolické platidlo si môžu ľudia žijúci v chudobe vymeniť za jedlo, potravinový balík a služby, ako sú pranie, nocľah či hygiena. Podľa riaditeľa Diecéznej charity Žilina Petra Birčáka má projekt zároveň umožniť verejnosti, aby na pomoci participovala.



"Projekt veľmi oceňujem. Je to niečo konkrétne, nielen pomoc, ktorá momentálne čosi urobí. Skôr ide o podvihnutie človeka. Vrátiť mu jeho dôstojnosť. To, že nie je na okraji, aj keď oni mnohokrát nechcú žiť inak. Ale cez ten dukát, ktorý použije, stále je nové pozvanie, aby mal väčšiu úctu a pozornosť voči sebe. Nie z toho egoistického, ale z toho altruistického. Že aj ja som božím, aj ja môžem byť darom pre druhých," povedal žilinský diecézny biskup Tomáš Galis.



Po dobrých skúsenostiach z Trnavskej arcidiecéznej charity sa podľa Birčáka rozhodli priniesť projekt aj do Žiliny, Čadce a Martina. "Práve preto, lebo v týchto mestách máme služby pre ľudí bez domova. Ľudia si dukát budú môcť zakúpiť v charitných zariadeniach, vo farnostiach a v automatoch na viacerých miestach. Momentálne sú tri automaty v Žiline, ďalšie pribudnú v Čadci a Martine," uviedol Birčák.



Podotkol, že projekt má ambíciu stať sa účinným nástrojom pri riešení problematiky žobrania a bezdomovectva. "Hlavná myšlienka je nielen konkrétna prvotná pomoc, ale aj to, že ľudia prídu do charity a budú môcť dostať odbornú pomoc prostredníctvom našich poradcov," uviedol Birčák.