Diecézna charita zriadila zubnú ambulanciu pre ľudí bez domova

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Tomás Halász

Stomatologické vyšetrenie pre ľudí bez domova bude záujemcom sprostredkovávať sociálny pracovník diecéznej charity.

Autor TASR
Nitra 10. októbra (TASR) - Diecézna charita Nitra zriadila zubnú ambulanciu pre ľudí bez domova. Umiestnená je v priestoroch, ktoré na tento účel poskytlo Biskupstvo Nitra. Zubná ambulancia sv. Terezky je určená výlučne pre ľudí v núdzi, pre ktorých bude otvorená zatiaľ jeden deň v týždni, upozornil Juraj Barát, riaditeľ Diecéznej charity Nitra.

Stomatologické vyšetrenie pre ľudí bez domova bude záujemcom sprostredkovávať sociálny pracovník diecéznej charity. Realizáciu projektu umožnila podpora Biskupstva Nitra, Nitrianskeho samosprávneho kraja, stomatológov a sponzorov, skonštatoval Barát.
