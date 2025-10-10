< sekcia Regióny
Diecézna charita zriadila zubnú ambulanciu pre ľudí bez domova
Stomatologické vyšetrenie pre ľudí bez domova bude záujemcom sprostredkovávať sociálny pracovník diecéznej charity.
Autor TASR
Nitra 10. októbra (TASR) - Diecézna charita Nitra zriadila zubnú ambulanciu pre ľudí bez domova. Umiestnená je v priestoroch, ktoré na tento účel poskytlo Biskupstvo Nitra. Zubná ambulancia sv. Terezky je určená výlučne pre ľudí v núdzi, pre ktorých bude otvorená zatiaľ jeden deň v týždni, upozornil Juraj Barát, riaditeľ Diecéznej charity Nitra.
Stomatologické vyšetrenie pre ľudí bez domova bude záujemcom sprostredkovávať sociálny pracovník diecéznej charity. Realizáciu projektu umožnila podpora Biskupstva Nitra, Nitrianskeho samosprávneho kraja, stomatológov a sponzorov, skonštatoval Barát.
