< sekcia Regióny
Diecézna knižnica v Nitre ponúka zamilovaným Valentínske rande
Diecézna knižnica bola slávnostne otvorená 30. novembra 1885. Predchádzala jej Kapitulská knižnica, ktorú zriadil biskup Ladislav Adam Erdödy ešte začiatkom 18. storočia.
Autor TASR
Nitra 10. februára (TASR) - Valentínske rande v knižnici je názov programu, ktorý pre zamilovaných pripravila Diecézna knižnica v Nitre. Ako uviedlo Turistické informačné centrum (TIC) Nitra, v priestoroch knižnice bude 14. februára od 13.00 do 17.00 h. Návštevníci si počas podujatia môžu pozrieť relikviu sv. Valentína a dozvedieť sa viac o živote tohto svätca.
„Ponúkame kultivované rozprávanie o láske pri vôni stáročných kníh. Sú medzi nimi aj unikátne zväzky Acta Sanctorum o živote sv. Valentína, originál vydania príbehu Rómeo a Júlia z roku 1910 i stredoveký manuál pre milovníkov od sv. Tomáša Akvinského,“ uviedli organizátori.
Diecézna knižnica bola slávnostne otvorená 30. novembra 1885. Predchádzala jej Kapitulská knižnica, ktorú zriadil biskup Ladislav Adam Erdödy ešte začiatkom 18. storočia. „V súčasnosti knižný fond tvorí okolo 66.000 kníh. Najväčšou vzácnosťou sú prvotlače vydané do roku 1500. Je ich spolu 78 zväzkov, ďalšie štyri boli objavené pri spracovávaní tlačí zo 16. storočia vo forme príväzkov k dielam z tohto obdobia. Celkovo sa tu nachádzajú diela v 37 jazykoch i časopis písaný Braillovým písmom,“ doplnilo TIC Nitra.
„Ponúkame kultivované rozprávanie o láske pri vôni stáročných kníh. Sú medzi nimi aj unikátne zväzky Acta Sanctorum o živote sv. Valentína, originál vydania príbehu Rómeo a Júlia z roku 1910 i stredoveký manuál pre milovníkov od sv. Tomáša Akvinského,“ uviedli organizátori.
Diecézna knižnica bola slávnostne otvorená 30. novembra 1885. Predchádzala jej Kapitulská knižnica, ktorú zriadil biskup Ladislav Adam Erdödy ešte začiatkom 18. storočia. „V súčasnosti knižný fond tvorí okolo 66.000 kníh. Najväčšou vzácnosťou sú prvotlače vydané do roku 1500. Je ich spolu 78 zväzkov, ďalšie štyri boli objavené pri spracovávaní tlačí zo 16. storočia vo forme príväzkov k dielam z tohto obdobia. Celkovo sa tu nachádzajú diela v 37 jazykoch i časopis písaný Braillovým písmom,“ doplnilo TIC Nitra.