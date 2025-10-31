< sekcia Regióny
Diecézna knižnica v Nitre prechádza modernizáciou infraštruktúry
Autor TASR
Nitra 31. októbra (TASR) - Diecézna knižnica v Nitre prechádza modernizáciou infraštruktúry. Po ukončení prác sa zlepšia podmienky na fungovanie historickej knižnice tohto typu a knižnica bude môcť byť sprístupnená verejnosti vo väčšej miere ako doteraz, informovalo Biskupstvo Nitra. Prvá etapa projektu by mala byť ukončená v marci budúceho roka. Práce podporil Fond na podporu umenia sumou 5000 eur.
Realizácia projektu umožní modernizáciu protipožiarneho zabezpečenia, zariadenia na výmenu vzduchu a na kontrolu teploty, vybudovanie zázemia pre návštevníkov knižnice, umiestnenie vitrín na zabezpečenie vzácnych inkunábul, digitalizáciu knižných fondov a písomností i bezbariérovosť. Zmodernizované budú kancelárske priestory.
Počiatky knižnice siahajú až do 12. storočia, keď vo veži katedrálneho chrámu existovala zbierka rukopisných kódexov. Tá sa postupne rozširovala a aktuálne obsahuje zhruba 66.000 zväzkov. Biskup Augustín Roskoványi dal na potreby knižnice v roku 1879 upraviť severovýchodnú časť Kňazského seminára svätého Gorazda. Slávnostné otvorenie knižnice sa konalo 30. novembra 1885.
