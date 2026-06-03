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Diecézne múzeum v Nitre predstaví tvorbu výtvarníčky Zaujecovej
Sprístupnená bude do 30. júna.
Autor TASR
Nitra 3. júna (TASR) - V Diecéznom múzeu na Nitrianskom hrade otvoria 4. júna o 16. hodine výstavu s názvom Veď ma domov. Ako informovali organizátori z neziskovej organizácie Castellum, nová expozícia predstaví tvorbu textilnej výtvarníčky Jany Zaujecovej. Sprístupnená bude do 30. júna.
Výstavu tvoria diela vytvorené viacerými textilnými technikami. „Okrem umeleckej stránky kladú dôraz aj na ekologický a lokálny rozmer. Umelkyňa sa vo svojich prácach vracia ku svojim koreňom a k domovu, ktorý vníma ako miesto zázemia, tepla, istoty, či spočinutia, ale tiež ako miesto krehkosti a zraniteľnosti,“ doplnili organizátori.
Výstavu tvoria diela vytvorené viacerými textilnými technikami. „Okrem umeleckej stránky kladú dôraz aj na ekologický a lokálny rozmer. Umelkyňa sa vo svojich prácach vracia ku svojim koreňom a k domovu, ktorý vníma ako miesto zázemia, tepla, istoty, či spočinutia, ale tiež ako miesto krehkosti a zraniteľnosti,“ doplnili organizátori.