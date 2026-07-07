< sekcia Regióny
Diecézne múzeum v Nitre predstavuje výstavu severomacedónskych umelcov
Výstavu kurátorsky pripravil Kiril Penushliski.
Autor TASR
Nitra 7. júla (TASR) - Diecézne múzeum v Nitre ponúka skupinovú výstavu umelcov zo Severného Macedónska. Venovaná je odkazu sv. Cyrila a Metoda. Pre verejnosť bude sprístupnená do konca augusta, informovalo Biskupstvo Nitra.
Výstava Od hlaholiky k svetlu: Vizuálna óda na svätých Cyrila a Metoda je koncipovaná ako symbolická a duchovná púť. Predstavuje štyri súčasné umelecké perspektívy inšpirované životom, poslaním a kultúrnym dedičstvom panslovanských osvietencov svätých Cyrila a Metoda.
Umelci Ana Mitevska, Angel Korunovski, Laze Tripkov a Aleksandra Kostadinovska prostredníctvom maľby, fotografie a digitálnych médií reagujú na macedónsko-moravskú stopu, ktorú zanechali sv. Cyril a Metod. Ich poslanie formovalo a dodnes formuje európske a slovanské kultúrne dejiny.
Výstavu kurátorsky pripravil Kiril Penushliski. Zorganizovala ju Asociácia pre architektúru, dizajn a kultúru Arhifakt Skopje, Jasminka Namičeva a Veľvyslanectvo Severného Macedónska v Bratislave.
Výstava Od hlaholiky k svetlu: Vizuálna óda na svätých Cyrila a Metoda je koncipovaná ako symbolická a duchovná púť. Predstavuje štyri súčasné umelecké perspektívy inšpirované životom, poslaním a kultúrnym dedičstvom panslovanských osvietencov svätých Cyrila a Metoda.
Umelci Ana Mitevska, Angel Korunovski, Laze Tripkov a Aleksandra Kostadinovska prostredníctvom maľby, fotografie a digitálnych médií reagujú na macedónsko-moravskú stopu, ktorú zanechali sv. Cyril a Metod. Ich poslanie formovalo a dodnes formuje európske a slovanské kultúrne dejiny.
Výstavu kurátorsky pripravil Kiril Penushliski. Zorganizovala ju Asociácia pre architektúru, dizajn a kultúru Arhifakt Skopje, Jasminka Namičeva a Veľvyslanectvo Severného Macedónska v Bratislave.