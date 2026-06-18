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Diecézne múzeum v Nitre pripravilo výstavu o sv. Cyrilovi a Metodovi
Výstava je skupinovou výstavou umelcov zo Severného Macedónska. Koncipovaná je ako symbolická a duchovná púť.
Autor TASR
Nitra 18. júna (TASR) - Diecézne múzeum na Nitrianskom hrade pripravilo výstavu venovanú pamiatke sv. Cyrila a Metoda. Vizuálna óda na vierozvestcov Od hlaholiky k svetlu bude sprístupnená od 3. júla do konca augusta, informovalo múzeum.
Výstava je skupinovou výstavou umelcov zo Severného Macedónska. Koncipovaná je ako symbolická a duchovná púť. Predstavuje štyri súčasné umelecké perspektívy inšpirované životom, poslaním a kultúrnym dedičstvom sv. Cyrila a Metoda. Prostredníctvom maľby, fotografie a digitálnych médií umelci reagujú na macedónsko-moravskú stopu, ktorú zanechali sv. Cyril a Metod.
Výstava je skupinovou výstavou umelcov zo Severného Macedónska. Koncipovaná je ako symbolická a duchovná púť. Predstavuje štyri súčasné umelecké perspektívy inšpirované životom, poslaním a kultúrnym dedičstvom sv. Cyrila a Metoda. Prostredníctvom maľby, fotografie a digitálnych médií umelci reagujú na macedónsko-moravskú stopu, ktorú zanechali sv. Cyril a Metod.