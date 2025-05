Diecézny eucharistický kongres privíta koncom mája tisíce veriacich

Ružomberok 9. mája (TASR) - V Ružomberku sa od 22. do 24. mája uskutoční Diecézny eucharistický kongres, ktorý patrí medzi najväčšie náboženské podujatia tohto roka na Slovensku. Spišská diecéza a mesto Ružomberok, ktoré ho organizujú, očakávajú účasť približne 10.000 veriacich nielen zo Spišskej diecézy, ale aj z iných častí krajiny. Samospráva o tom informovala na webe.



Kongres je súčasťou Jubilejného roka 2025. Ako uviedol spišský biskup František Trstenský, cieľom podujatia je prehĺbiť úctu k Eucharistii a obnoviť tradíciu diecéznych eucharistických kongresov, ktoré majú v Spišskej diecéze dlhú históriu. Prvý sa konal v Levoči v roku 1923. „Chceme nadviazať na odkaz biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý bol veľkým vzorom úcty k Oltárnej sviatosti,“ uviedol Trstenský.



Kongres je podľa mesta vyvrcholením duchovnej prípravy, ktorá už od novembra 2024 prebieha vo farnostiach. Každý týždeň sa v kostoloch koná adorácia Najsvätejšej sviatosti, mnohokrát ako celodenná poklona.



„Kongres sa začne vo štvrtok 22. mája o 18.00 h slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Po svätej omši bude nasledovať krátka procesia a taizé adorácia. Ružomberský kostol sv. Andreja sa 23. mája zapojí aj do iniciatívy Noc kostolov. Noc kostolov je jedinečná iniciatíva, ktorá spája duchovnú, kultúrnu a spoločenskú komunitu,“ priblížila samospráva.



Ďalej dodala, že vyvrcholením podujatia bude sobota 24. mája. „Program sa začne už ráno workshopmi a vystúpeniami na hlavnom pódiu. O 15.00 h sa začne slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude biskup František Trstenský. Po omši bude nasledovať veľká eucharistická procesia ulicami mesta so záverečným požehnaním,“ doplnila s tým, že večer program zakončí koncert Simy Magušinovej.