Diela A. Dyalee pripomenú, že krása a význam sú ukryté v maličkostiach

Bratislava 16. apríla (TASR) - Bratislavská Galéria Starý Avion sprístupnila v apríli, ktorý je mesiacom povedomia o autizme, výstavu Detaily. Predstavuje výber z tvorby slovenskej maliarky Alexandry Dyalee. „Pre autorku, ktorá žije a tvorí s Aspergerovým syndrómom, je charakteristické prepojenie expresionistickej sily výrazu s pozoruhodným sústredením sa na detail - schopnosťou typickou pre ľudí s autistickým neurotypom,“ uvádza galéria k výstave, ktorá potrvá do 25. apríla.



Vystavené diela vytvárala Alexandra Dyalee celé roky - fragment po fragmente, podpríbeh za podpríbehom. „Mikroskopické významy každého detailu skladala do vizuálnych celkov nesúcich senzitívnu aj intelektuálnu stopu. Tieto podpríbehy autorka z kompozičného aj emocionálneho hľadiska vnímala ako autonómne celky,“ približuje kurátorka výstavy Ľuba Suchalová Harichová.



Galéria v súvislosti s novou výstavou pripomína pretrvávajúci mýtus o ľuďoch s autizmom, že „cez stromy nevidia les“. Alexandra Dyalee, verejná ambasádorka Aspergerovho syndrómu na Slovensku a výskumníčka v oblasti neurodiverzity, tento mýtus z osobnej aj odbornej skúsenosti spochybňuje. „Nie je pravda, že nevidíme les - len tie stromy nedokážeme prehliadnuť. Svojimi dielami chcem pripomenúť krásu a význam, ktoré sa ukrývajú práve v maličkostiach,“ podčiarkuje umelkyňa a vedkyňa. Verí, že návštevníci budú môcť na jej výstave utiecť pred prípadným presýtením plytkosťou a nájdu tu priestor precítiť stratené detstvo. „A hlboké emócie v kontakte so svetom, ktorý kladie dôraz na sny, lásku, vedecké poznanie, čistotu a pravdu,“ dodáva autorka.



Alexandra Dyalee pochádza zo Žiliny. Vyštudovala matematiku na Univerzite Komenského v Bratislave, aktuálne pokračuje v štúdiu kognitívnych vied. Je osemnásobnou majsterkou Slovenska vo vytrvalostných behoch a úspešnou triatlonistkou. Jej obrazy boli vystavené v Londýne, Benátkach, Mníchove, Viedni aj na digitálnych obrazovkách Times Square v New Yorku. Získala ocenenia The Pegasus for the Arts a Michelangelo, The Genius of Italy a certifikát umeleckej excelencie od The Pinacothéque (Luxemburg).