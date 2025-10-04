Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Diela o vojne a moci prináša do Oravskej galérie výstava R. Čerevku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Diela vychádzajú z autorovho dlhodobého záujmu o témy vojenských konfliktov, moci a vierohodnosti obrazov.

Autor TASR
Dolný Kubín 4. októbra (TASR) - Výstava Radovana Čerevku s názvom Optické balvany prináša do Oravskej galérie diela o vojne, moci a telesnosti. Verejnosti je prístupná v Župnom dom v Dolnom Kubíne vo výstavnej sieni Suterén, ktorá je určená na projekty prezentujúce súčasné podoby vizuálneho umenia. TASR o tom informovala Oravská galéria.

„Séria diel Radovana Čerevku zachytáva posun od spracovania tém masových médií k práci s tradičnými materiálmi a tvorivými postupmi. Tie otvárajú možnosti kritického dialógu s prístupom múzeí a so spôsobmi, akými sa pozeráme na predmety ako na nositele kultúrneho významu,“ uviedli z galérie.

Výber z rokov 2018 až 2023 zahŕňa diela ako Matička v zbroji - skamenený skelet vojenskej taktickej vesty s bujnými tvarmi, Optické balvany - inštalácia vytvorená zo zaniknutých zbraňových systémov, Bez názvu (Detekčné pole) a Spoločenstvo - zvukový objekt s rozprávaním včelára o živote včiel a paralelách s ľudskou spoločnosťou.

„Na jednej strane tieto práce predstavujú návrat k sochárskym materiálom, ako je drevo či pieskovec. Na druhej strane potvrdzujú autorovu snahu prekračovať hranice sochárstva a hľadať nové konceptuálne možnosti spojené s vlastnosťami materiálov a s experimentovaním s ich dôveryhodnosťou,“ priblížili z galérie.

Diela vychádzajú z autorovho dlhodobého záujmu o témy vojenských konfliktov, moci a vierohodnosti obrazov. Kolekcia prezentuje sochárske torzá ako proto-telá určené na obranu, ozveny telesnosti bez tiel, vojenský optický výstroj v „spiacom“ móde zeleného svetla či zvukové objekty opisujúce sociálne vzťahy, ktoré vznikajú tak medzi ľuďmi, ako aj v živočíšnych spoločenstvách.
