Dielne Spojenej školy v Martine zrekonštruujú za 451.119 eur

Martin 20. októbra (TASR) - Dielne praktického vyučovania Spojenej školy v Martine zrekonštruujú za 451.119 eur. Podľa hovorkyne Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Lucie Lašovej by mala rekonštrukcia trvať do apríla 2022 a samosprávny kraj na ňu využije prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu.



Doplnila, že výučba odborných predmetov bude aj počas stavebných prác bez obmedzení. "Okrem ďalších učební využije škola pre praktické vyučovanie priestory 65 firiem, s ktorými spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania. Do duálneho vzdelávania je zaradených viac než 200 žiakov," uviedla hovorkyňa ŽSK.



Ako dodal riaditeľ školy Jozef Zanovit, vývoj v strojárskych firmách sa dramaticky líši od odborných učební, v ktorých pripravujú žiakov na budúcu prax. "Je preto najvyšší čas prispôsobiť výučbu moderným trendom a technológiám. Turiec je pritom strojárske centrum, naviazané na firmy zo širokého okolia. Aby sa tieto spoločnosti mohli rozvíjať, potrebujú adekvátne pripravenú pracovnú silu."



Obnova sa dotkne troch pracovísk odborného výcviku – učebne elektrotechniky a automatizácie, pneumatiky – hydrauliky a CNC frézovania a sústruženia. "Škola už je bezbariérová, počas rekonštrukcie však dôjde aj k výmene starého výťahu. Všetky priestory dvojpodlažnej budovy sa sprístupnia aj žiakom s pohybovými obmedzeniami. V exteriéri pribudnú parkovacie miesta pre imobilných," dodala Lašová.